CADIX honore Carlos Edmundo de Ory

Luis Quintero présente la maquette de la statue de Carlos Edmundo de Ory

Le maire de Cadix, Teofila Martinez, a reçu hier à l'hôtel de ville le modèle de la statue de Carlos Edmundo Ory de créé par le sculpteur Luis Quintero. La Cadix artiste lui a donné le modèle dans la présence du maire adjoint de la Culture, Antonio Castillo, de la veuve et président de la Fondation du poète, Lacheroy Laure Ory, et d'autres membres de la Fondation, comme Jésus Fernandez Palacios le poète et Calembe responsable de la collecte, José Manuel Garcia Gil.

L'achèvement du monument à travers le modèle donné est maintenant dans le processus et les documents pertinents et sera situé sur le rond-point d'être connu comme Carlos Edmundo Ory de, à la demande de la Fondation, en face de la Alameda, ville natale du poète et où ses cendres. Le chiffre, qui était à l'origine pour être ouvert il ya quelques semaines, est sur un banc, selon son auteur, de recueillir l'opinion que Cadix était sur "pedestarianos."

Carlos Edmundo de Ory est décédé le 11 Novembre 2010. A peine un mois plus tard sur Décembre 20, a été officiellement créé la fondation qui porte le nom, dont le siège est dans le Centre Culturel Municipal Sofia Reina.

Mon commentaire :

il est vraiment dommage que le village qui a accueilli Carlos pendant plus de 20 ans ne fasse aucun geste pour honorer la mémoire d'un citoyen et poète reconnu dans toute l'Espagne et le monde hispanique...enfin c'est comme ça et cela me révolte.