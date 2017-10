DHL Amiens

Les services de cette société est réellement très mauvais et il est à déconseiller.

Ci-dessous la mésaventure qui est arrivée à ma voisine et à moi même.

Le 4 avril 2012 un colis lui est expédié d'Espagne via DHL. Le livreur passe le 10 avril vers 12:50 et trouve la porte close. Ma voisine demande donc une nouvelle livraison pour le 16 avril en indiquant une nouvelle adresse que DHL enregistre et lui confirme.

A cette date, alors que ma voisine est absente le livreur passe sans tenir compte de la nouvelle adresse et laisse un nouvel avis de passage.

Ma voisine reprend à nouveau contact avec DHL et refixe une nouvelle date de livraison avec une nouvelle adresse la mienne en l’occurrence comme pour le 16 courant et il est redéfini une nouvelle date et toujours la nouvelle adresse le tout confirmé par DHL et cette fois pour le 23 avril 2012.

Le 23 avril j'attends toute la journée afin de réceptionner le colis sans succès le livreur ne passe pas.

Le 24 je fais de même avec le même résultat le chauffeur ne passe pas.

Le 25, surprise surprise, le livreur est enfin passé mais encore une fois chez ma voisine absente pour 10 jours et a à nouveau laissé un avis de passage....

Cherchant à joindre DHL je constate avec stupeur que les appels téléphoniques sont payants et qu'il n'est pas possible de les joindre par mail...Bien entendu sur le site le suivi de livraison n'est pas à jour.

J'attends donc le retour de ma voisine pour qu'elle règle le problème.

Si l'envie vous prend d'utiliser les services (un bien grand mot non mérité) de cette société alors vous voilà informé des risques que vous prendrez.

Dans tous les cas quel gâchis dans le manque d’efficacité, de sérieux et de l'irrespect du client.