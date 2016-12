Election présidentielle 2012 ?

A quelques heures du scrutin, je suis et j'en suis réellement désolé, incapable de me prononcer en faveur d'un candidat ou d'un autre...

Aucun ne propose, à mes yeux, d'alternative fiable et ne dispense que des mesurettes sans aucun intérêt.Où alors aurais-je manqué quelque chose ?

Dans tous les cas, voter est un droit et un devoir qui fait vivre la démocratie, je me rendrai donc aux urnes et même si je pense rejoindre le plus grand partie de France en faisant un vote de contestation ou blanc, je m'interroge toujours sur cette campagne triste, morne, atone et parfois surréaliste.

Messieurs les politiques vous avez l'entière responsabilité de ce dédain du peuple de France car vous l'avez à maintes reprises dupé et trahi.

Faites attention car le peuple de France se sent comme une maitresse que vous auriez trompée, il se vengera tôt ou tard.

Enfin c'est juste mon avis.