Le scandale des éthulotests...

Nous devons remercier le gouvernement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon pour cette belle farce des éthylotests. En regardant de plus près l'emballage on s'aperçoit avec stupeur que

ces produits sont sensibles à la chaleur et ont une durée de vie

Ne pas stocker à une température inférieure à 10 ° et supérieure à 40°, température généralement dépassée dans une voiture, quelle foutaise tout de même et dans deux ans il faudra les remplacer....

Donc celui qui a bénéficié du monopole de fabrication, un proche de l'ancien gouvernement nous dit-on, va se faire des "bolas" en or. C'est tout bonnement scandaleux et vous vous laissez encore faire.....???!!!!